Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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25.09.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments macht am Abend Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 276,68 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 276,68 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'742 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Texas Instruments-Aktie bei 278,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 270,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 406'725 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 17,16 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Texas Instruments gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.45 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,51 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
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