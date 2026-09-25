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25.09.2026 16:29:00

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit Aufschlag

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 277,03 USD nach oben.

Texas Instruments
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Die Texas Instruments-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 277,03 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'708 Punkten tendiert. Die Texas Instruments-Aktie legte bis auf 278,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 270,61 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 129'839 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD an. Gewinne von 20,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD. Mit Abgaben von 44,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,74 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.45 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,51 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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