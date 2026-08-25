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25.08.2026 20:27:13

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments reagiert am Abend positiv

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments reagiert am Abend positiv

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 259,57 USD.

Texas Instruments
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 259,57 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'667 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 262,78 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 262,78 USD. Bisher wurden via NASDAQ 473'908 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD. Mit einem Zuwachs von 28,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,76 USD am 21.11.2025. Mit Abgaben von 41,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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