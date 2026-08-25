Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 258,87 USD zeigte sich die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Texas Instruments-Aktie bis auf 262,78 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Texas Instruments-Aktie bis auf 258,02 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,78 USD. Bisher wurden heute 168'077 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Gewinne von 29,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 152,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 69,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2025 mit 5,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,74 USD je Aktie ausschütten. Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,14 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent auf 5.46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 8,51 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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