Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Texas Instruments-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 258,87 USD.
Mit einem Kurs von 258,87 USD zeigte sich die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Texas Instruments-Aktie bis auf 262,78 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Texas Instruments-Aktie bis auf 258,02 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,78 USD. Bisher wurden heute 168'077 Texas Instruments-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Gewinne von 29,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 152,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 69,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2025 mit 5,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,74 USD je Aktie ausschütten. Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,14 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent auf 5.46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 8,51 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie
Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?
PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA
Infineon-Aktie schon über jüngstem Analystenziel - So reagieren ASML, AMD & AIXTRON
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.