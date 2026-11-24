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24.11.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Dienstagabend im Sinkflug
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 9,4 Prozent auf 263,71 USD.
Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 9,4 Prozent bei 263,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'204 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Texas Instruments-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 259,74 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 278,91 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'332'792 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.
Bei 334,00 USD markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,80 USD ab. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 39,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,77 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 21.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.06 Mrd. USD im Vergleich zu 4.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 26.01.2027 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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