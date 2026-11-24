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24.11.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,5 Prozent auf 266,49 USD abwärts.
Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 8,5 Prozent auf 266,49 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'173 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Texas Instruments-Aktie bis auf 265,00 USD ein. Bei 278,91 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 528'712 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 20,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (158,80 USD). Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 67,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,77 USD aus. Am 21.10.2026 äusserte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.06 Mrd. USD im Vergleich zu 4.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,06 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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