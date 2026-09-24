Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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24.09.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Anleger schicken Texas Instruments am Donnerstagabend ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Texas Instruments. Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 269,97 USD.
Die Texas Instruments-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 269,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'707 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 266,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 270,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 277'636 Texas Instruments-Aktien.
Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 19,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (152,76 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.46 Mrd. USD gegenüber 4.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,51 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
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