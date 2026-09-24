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24.09.2026 16:29:00

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verbilligt sich am Nachmittag

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 269,00 USD abwärts.

Texas Instruments
222.41 CHF -0.50%
Kaufen Verkaufen

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 269,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'689 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Texas Instruments-Aktie bis auf 266,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 115'047 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Bei 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 24,16 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 76,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Texas Instruments 5.46 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 8,51 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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