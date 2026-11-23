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23.11.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit sattem Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,9 Prozent auf 289,84 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 9,9 Prozent auf 289,84 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'252 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bei 298,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 290,57 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'359'669 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,24 Prozent. Bei 153,42 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 47,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,77 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 21.10.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 4.74 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,06 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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