Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 11,9 Prozent auf 295,17 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'285 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Texas Instruments-Aktie bei 296,10 USD. Bei 290,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 665'716 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. 13,16 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 153,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,02 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,77 USD. Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,48 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 6.06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,06 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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