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23.10.2026 16:29:00

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments zeigt sich am Nachmittag freundlich

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Texas Instruments-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 281,85 USD.

Texas Instruments
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Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 281,85 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'613 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 285,61 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 277,64 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 257'838 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 334,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Mit einem Kursverlust von 45,80 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,77 USD aus. Texas Instruments liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,62 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Texas Instruments am 26.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 9,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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