Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Mittwochabend mit Kurseinbussen

Die Texas Instruments-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 270,81 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Texas Instruments-Aktie bis auf 266,60 USD. Bei 272,41 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 446'712 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD an. Gewinne von 23,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,76 USD ab. Mit Abgaben von 43,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,74 USD, nach 5,50 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 8,51 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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