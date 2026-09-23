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23.09.2026 16:29:00

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit roter Tendenz

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 268,91 USD abwärts.

Texas Instruments
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Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 268,91 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'716 Punkten notiert. Bei 266,60 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 272,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ 161'683 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 24,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 76,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Am 22.07.2026 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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