Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Dienstagabend mit Abschlägen

Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 269,97 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 267,44 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 268,84 USD. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 482'118 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 334,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,76 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.46 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu

Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?

PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA