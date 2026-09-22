Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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22.09.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments gibt am Dienstagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 268,56 USD.
Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 268,56 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Texas Instruments-Aktie ging bis auf 267,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 268,84 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 207'661 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 19,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.46 Mrd. USD im Vergleich zu 4.45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,51 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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