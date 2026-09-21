Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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21.09.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 266,00 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 266,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'721 Punkten notiert. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 262,49 USD ab. Bei 267,67 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 324'800 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 25,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (152,76 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 42,57 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,14 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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