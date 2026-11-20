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20.11.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments fällt am Freitagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 279,19 USD ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 279,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'110 Punkten liegt. Die Texas Instruments-Aktie sank bis auf 277,18 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 281,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 521'885 Texas Instruments-Aktien.
Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 16,41 Prozent niedriger. Bei 152,76 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 45,28 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,77 USD. Am 21.10.2026 lud Texas Instruments zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,48 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.06 Mrd. USD – ein Plus von 27,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 9,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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