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20.10.2026 20:27:13

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Texas Instruments-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 279,51 USD.

Texas Instruments
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Um 20:26 Uhr sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 279,51 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'716 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Texas Instruments-Aktie bei 282,45 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 272,69 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 499'475 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 USD) erklomm das Papier am 23.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,49 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 45,35 Prozent sinken.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 USD belaufen. Am 22.07.2026 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 21.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 8,55 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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