Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 277,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'731 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Texas Instruments-Aktie bei 278,64 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 272,69 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 184'966 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Bei 334,00 USD markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,25 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,76 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 45,00 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 USD je Texas Instruments-Aktie. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.46 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Texas Instruments-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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