Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend in Rot

Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 265,98 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'653 Punkten liegt. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 264,79 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 267,53 USD. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 473'539 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 25,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 42,57 Prozent Luft nach unten.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.46 Mrd. USD – ein Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 8,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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