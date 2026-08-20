Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr rutschte die Texas Instruments-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 266,91 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'684 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 265,60 USD. Bei 267,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 135'218 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 25,14 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,76 USD am 21.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 42,77 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Am 22.07.2026 äusserte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.46 Mrd. USD – ein Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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