Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Freitagabend mit Verlusten

Die Texas Instruments-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 187,28 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'495 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Texas Instruments-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 186,65 USD aus. Bei 188,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'427'444 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,32 USD) erklomm das Papier am 12.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,52 Prozent. Bei 139,96 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,72 USD ausgeschüttet werden. Am 27.01.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,27 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4.42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.01 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 28.04.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 6,43 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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