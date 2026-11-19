Um 20:26 Uhr fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 288,13 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'219 Punkten steht. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 282,99 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 300,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 614'171 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Bei 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 13,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,98 Prozent.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,77 USD ausgeschüttet werden. Am 21.10.2026 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 9,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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