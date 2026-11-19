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19.11.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 297,05 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 297,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'330 Punkten liegt. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 300,90 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 300,32 USD. Zuletzt wechselten 196'920 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. 12,44 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 48,57 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,77 USD. Am 21.10.2026 lud Texas Instruments zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,62 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.06 Mrd. USD – ein Plus von 27,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2026 9,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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