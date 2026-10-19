Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 276,05 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 276,05 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'699 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 272,12 USD. Bei 283,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 809'237 Texas Instruments-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,99 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 152,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 80,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Am 22.07.2026 äusserte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.46 Mrd. USD im Vergleich zu 4.45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Texas Instruments-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 8,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?
PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: US-Börsen höher -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in nach oben. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.