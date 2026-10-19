Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit roten Vorzeichen

Um 20:26 Uhr fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 276,05 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'699 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 272,12 USD. Bei 283,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 809'237 Texas Instruments-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,99 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 152,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 80,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Am 22.07.2026 äusserte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.46 Mrd. USD im Vergleich zu 4.45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Texas Instruments-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 8,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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