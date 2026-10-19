Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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19.10.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 275,38 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 275,38 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten realisiert. Die Texas Instruments-Aktie gab in der Spitze bis auf 274,86 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,12 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 222'698 Stück.
Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 80,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Texas Instruments gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.46 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,53 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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