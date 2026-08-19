Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit Einbussen

Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 269,84 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Texas Instruments-Aktie bis auf 267,63 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 274,60 USD. Bisher wurden heute 503'970 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 19,21 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,76 USD ab. Abschläge von 43,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.46 Mrd. USD – ein Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 8,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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