Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag leichter

Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 268,29 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 268,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 274,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 194'587 Texas Instruments-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 19,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2025 mit 5,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,74 USD je Aktie ausschütten. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Texas Instruments 5.46 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 8,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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