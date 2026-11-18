Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 289,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'325 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Texas Instruments-Aktie bei 288,56 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 298,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 410'820 Texas Instruments-Aktien.

Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 15,38 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,76 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,77 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 21.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,62 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 4.74 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 9,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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