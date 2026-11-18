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18.11.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 292,42 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 292,42 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'332 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Texas Instruments-Aktie bei 290,74 USD. Mit einem Wert von 298,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 162'250 Texas Instruments-Aktien.
Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 14,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (152,76 USD). Abschläge von 47,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,77 USD aus. Texas Instruments liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,62 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6.06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.74 Mrd. USD umgesetzt.
Die Texas Instruments-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.
Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,06 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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