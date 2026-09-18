Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 263,56 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'633 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bei 265,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'469'827 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 152,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 72,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,74 USD aus. Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 5.46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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