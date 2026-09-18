Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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18.09.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Texas Instruments zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 262,99 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 262,99 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'622 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 263,37 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 261,67 USD. Bisher wurden heute 1'210'182 Texas Instruments-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 334,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 27,00 Prozent Luft nach oben. Bei 152,76 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 41,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,82 Prozent auf 5.46 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,51 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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