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18.08.2026 20:27:13

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit Kurseinbussen

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 270,79 USD.

Texas Instruments
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Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 4,3 Prozent auf 270,79 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'701 Punkten realisiert. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 268,68 USD nach. Mit einem Wert von 276,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 696'635 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,34 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,76 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 43,59 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 USD je Texas Instruments-Aktie. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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