Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 273,49 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten realisiert. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 272,76 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 276,08 USD. Bisher wurden heute 229'837 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 334,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 79,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,74 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 5.46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 4.45 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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