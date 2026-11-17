Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 293,72 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'328 Punkten liegt. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 287,96 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 298,49 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 544'227 Stück gehandelt.

Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 334,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Bei 152,76 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 92,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,77 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 21.10.2026. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.06 Mrd. USD im Vergleich zu 4.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,06 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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