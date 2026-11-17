Um 16:28 Uhr ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 296,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'384 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Texas Instruments-Aktie bis auf 298,49 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 298,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 179'337 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,42 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,77 USD je Texas Instruments-Aktie. Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 6.06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,69 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,06 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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