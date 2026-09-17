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17.09.2026 20:27:13

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Abend südwärts

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Abend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 259,22 USD abwärts.

Texas Instruments
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Die Texas Instruments-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 259,22 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'637 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 257,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 265,04 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 466'769 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 22,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 69,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,74 USD belaufen. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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