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17.08.2026 20:27:13

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments steigt am Abend

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments steigt am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Texas Instruments
230.52 CHF 2.71%
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Um 20:26 Uhr wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 283,19 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bei 286,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 280,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 528'716 Texas Instruments-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 USD) erklomm das Papier am 23.06.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,94 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,06 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Texas Instruments am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5.46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 4.45 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 8,48 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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