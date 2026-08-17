Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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17.08.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 284,62 USD nach oben.
Die Texas Instruments-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 284,62 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'772 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Texas Instruments-Aktie bei 285,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 280,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202'691 Texas Instruments-Aktien.
Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,76 USD am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,74 USD belaufen. Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 27.10.2026 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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