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16.11.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Texas Instruments
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 296,40 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 296,40 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'422 Punkten realisiert. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 289,75 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 294,47 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 627'398 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.
Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,76 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 5,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,77 USD je Texas Instruments-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 21.10.2026. Es stand ein EPS von 2,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 26.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,06 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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