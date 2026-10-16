Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 280,37 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'734 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 281,52 USD. Bei 275,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 323'018 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Bei 334,00 USD markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 19,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 152,76 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 45,51 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Am 22.07.2026 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 5.46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 21.10.2026 präsentieren. Texas Instruments dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 8,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu

Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?

PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA