Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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16.09.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Mittwochabend fester
Die Aktie von Texas Instruments zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 264,10 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 264,10 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'607 Punkten tendiert. Die Texas Instruments-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,87 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 267,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 274'006 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 20,93 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,16 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,74 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 8,51 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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