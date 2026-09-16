Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 263,94 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'600 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bei 267,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 267,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 101'682 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Bei 152,76 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2025 mit 5,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,74 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5.46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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