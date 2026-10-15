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15.10.2026 16:29:00

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 276,01 USD.

Texas Instruments
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Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 276,01 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'702 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Texas Instruments-Aktie ging bis auf 275,01 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 275,39 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 361'338 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,76 USD am 21.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 44,65 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2025 mit 5,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,74 USD je Aktie ausschütten. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 5.46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 4.45 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 21.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Texas Instruments rechnen Experten am 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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