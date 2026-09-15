Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr bei 263,37 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. Die Texas Instruments-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 267,28 USD. Die Texas Instruments-Aktie gab in der Spitze bis auf 262,77 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 265,11 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 354'602 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 26,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 USD belaufen. Am 22.07.2026 äusserte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4.45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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