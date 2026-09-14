Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments büsst am Abend ein

Um 20:26 Uhr rutschte die Texas Instruments-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 264,27 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'634 Punkten notiert. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 257,26 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 258,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 631'473 Stück.

Bei 334,00 USD markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 26,39 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 USD je Texas Instruments-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 8,51 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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