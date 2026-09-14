Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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14.09.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 263,28 USD.
Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 263,28 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'596 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Texas Instruments-Aktie bis auf 257,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 258,05 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 305'743 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Mit Abgaben von 41,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,14 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.46 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 27.10.2026 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,51 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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