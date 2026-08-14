Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 277,83 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'796 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Texas Instruments-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 277,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 273,62 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 175'523 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Mit einem Zuwachs von 20,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD. Mit Abgaben von 45,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,74 USD aus. Am 22.07.2026 lud Texas Instruments zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.46 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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