Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Freitagabend südwärts

Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 303,09 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'554 Punkten realisiert. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 294,75 USD ab. Mit einem Wert von 311,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 494'871 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 334,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,76 USD am 21.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 49,60 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2025 mit 5,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,77 USD je Aktie ausschütten. Am 21.10.2026 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,48 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 6.06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,69 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 9,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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