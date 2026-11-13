Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Texas Instruments-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 300,39 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'506 Punkten notiert. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 299,83 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 311,78 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156'879 Texas Instruments-Aktien.

Bei einem Wert von 334,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 10,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 152,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,77 USD ausgeschüttet werden. Am 21.10.2026 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,48 USD je Aktie eingenommen. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 26.01.2027 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,06 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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